Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü mutfak sanatları eğitimleri, ilçedeki kadınlar için hem mutfakta hünerlerini sergileyecekleri bir alan hem de sosyalleşebilecekleri huzurlu bir yuva haline geldi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde yapılacak bu çalışmalar, özellikle meslek öğrenmek isteyen kadınlardan büyük ilgi görüyor.

Haftanın üç günü aşçılık, iki günü ise pastacılık eğitimi düzenleniyor

Uzman eğitmenlerin gözetiminde, gerçek bir profesyonel mutfak düzeninde verilen eğitimler, kursiyerlere mesleğin tüm inceliklerini öğretiyor.

Haftanın üç günü aşçılık, iki günü ise pastacılık üzerine yapılan programda, saat 09.00’dan 14.30’a kadar süren uygulamalı dersler işleniyor.

Katılımcılar, temel yemek hazırlama tekniklerinden pastacılığın inceliklerine kadar geniş kapsamlı bir eğitim sürecinden geçiyorlar.

Dostluklar da kuruluyor

Bu atölyelerin en güzel yanı, yalnızca teknik bilgi vermesi değil. Kursiyerler için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, evdeki rutin düzenden uzaklaşıp nefes aldıkları bir yere dönüşmüş durumda.

Kadınlar beraber çalışırken hem yeni beceriler kazanıyor hem de birbirleriyle kurdukları arkadaşlıklar yoluyla güçlü bir dayanışma bağı oluşturuyorlar. Şu an devam eden üç aylık “Aşçı Çırağı” programı 22 Temmuz 2026 itibarıyla bitece