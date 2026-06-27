Son Mühür- Muharrem ayının kapıyı çalmasıyla birlikte aşureler kaynamaya başladı. Buca Ak parti ilçe teşkilatı olarak Buca kadın kollarının düzenlediği, İslam ve insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan Muharrem ayı vesilesiyle Buca Hasanağa Bahçesi’nde anlamlı bir aşure etkinliği düzenledi. Bucalının yoğun katılım sağladığı prgramda bu mübarek ayın manevi iklimi, birlik ve beraberlik mesajlarıyla paylaşıldı.

İlçe Başkanı Cihangir Sağır: "Kerbela yüreklerimizde derin bir hüzündür"

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır Muharrem ayının tarihsel boyutuna dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu:"Muharrem ayı, İslam tarihinin en büyük acılarından biri olan Kerbela olayı nedeniyle yüreklerimizde hüzünle anılır. Hz. Hüseyin Efendimiz ve aile fertlerinin 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680) Kerbela’da şehit edilmesi, tüm Ehli Beyt sevdalıları için derin bir matem ve yas günüdür."

Kadın Kolları Başkanı Lale Yılmaz Ertekin'den "Hürmet" mesajı

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen AK Parti Buca İlçe Kadın Kolları Başkanı Lale Yılmaz Ertekin ise kelime anlamı itibarıyla Muharrem'in “hürmet edilen” anlamına geldiğini ve bizzat "Allah’ın ayı" olarak nitelendirildiğini dolayısıyla bu mübarek zaman dilimi; ibadet, dua, zikir ve salih amellerle en güzel şekilde değerlendirilmesi gereken kutsal bir dönem olduğunu söyledi.