Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayının getirdiği birlik ve beraberlik ruhunu sofralara taşıdı. Paylaşmanın, sevginin ve hoşgörünün simgesi olan aşure, şehrin dört bir yanında vatandaşlara sunuldu.

Şehrin dört bir yanında paylaşım sofrası

Konak Meydanı, Buca Şirinyer Meydanı, Karşıyaka Vapur İskelesi ve Bornova Metro İstasyonu çıkışında Muharrem gününün heyecanını yaşadı.

Yaklaşık 11 bin kişilik hazırlanan aşureler, yalnızca tadıyla değil, üzerindeki ay yıldızlı Türk bayrağı tasarımıyla da gönülleri kazandı. Etkinliğe belediyenin ilgili birim yöneticileri de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

"24 bin 460 öğün yemek ulaştırmayı hedefliyoruz"

Bu büyük organizasyonun arka planında ise titiz bir çalışma süreci bulunuyor. Aşevi ekibi, günlerce süren yoğun bir mesaiyle hazırlıklarını bitirdi. Mutfak sorumlularından Gonca Erdem, yürütülen çalışmalar hakkında,

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi Şube Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da muharrem ayında Alevi kültür dernekleri, cemevleri ve diğer derneklerin talepleri doğrultusunda oruç açma yemekleri hazırlıyoruz.

Bu yıl 16-27 Haziran tarihleri arasında 6 bin 190 kişiye toplam 24 bin 460 öğün yemek ulaştırmayı hedefliyoruz.

Muharrem ayının hoşgörü ve dayanışma simgesi olan aşure dağıtımımızı da gerçekleştiriyoruz. Üretimlerimiz gıda mühendislerinin denetiminde, tüm hijyen kurallarına uygun şekilde yapılıyor. Halkımızın güvenle tüketebilmesi için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"11 bin kişilik aşure hazırladık"

Ekibin gece gündüz demeden çalıştığına vurgu yapan mutfak sorumlusu Hüseyin Sönmez ise, "15 çalışma arkadaşımla gece vardiyasında görev alarak yaklaşık 11 bin kişilik aşure hazırladık. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun. Muharrem ayının birlik ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

Vatandaşlardan tam not

Aşure ikramı sırasında vatandaşların memnuniyeti dikkat çekti. Hem lezzeti beğenen hem de bu dayanışma ortamından mutluluk duyan İzmirliler, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

Gülseren Akan: "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı ve güzel bir etkinlik. Aşuremizi büyük bir keyifle yedik.

İnsanların bir araya geldiği, paylaşmanın yaşandığı adeta şölen havasında bir organizasyon oldu. Bu etkinliklerin devamını diliyoruz"

Özellikle ulaşım kolaylığının önemine dikkat çeken Zelal Can Akkuş ise, "Başkanımız araç gönderdi, çok teşekkür ediyoruz. Aşure de çok güzeldi.

Aşçılarımızın emeğine sağlık. Özellikle yaşlılara, çocuklara ve kadınlara yönelik hizmetlerden çok memnunuz" diye konuştu.