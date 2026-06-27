İzmir futbolunun köklü kulüplerinden Bucaspor 1928, altyapısından yetiştirdiği bir başka genç yeteneği daha Süper Lig'e göndermeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin 18 yaşındaki gelecek vadeden orta saha oyuncusu Oğuz Taylan Caner, RAMS Başakşehir'in radarına girdi. Altyapı patentli genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen İstanbul temsilcisi ile Bucaspor 1928 yönetimi arasında transfer görüşmelerinin başladığı ve sürecin devam ettiği öğrenildi.

Geçen sezon istikrarı yakaladı, Milli formayı giydi

İlk profesyonel maçına 2024-2025 sezonunda çıkan Oğuz Taylan Caner, geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekti. Sezon boyunca Bucaspor 1928 formasıyla 34 resmi maçta görev alan genç orta saha, sahada kaldığı 2 bin 594 dakikada takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde U18 Milli Takımı'nda da görev yapan Oğuz, gösterdiği bu yükselişle Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.