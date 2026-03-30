Son Mühür- Turizmi, sambası ve futboluyla hafızalara kazınan Brezilya, bunların dışında tavuk eti üretimi ve ihracatıyla dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor.

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi olan Brezilya yıllık 5 milyon tonu aşan hacimle dünyanın en büyük tavuk ihracatçısı unvanını elinde tutuyor.

Brezilya çıkış yolu arıyor...



ABD ve İsrail'in ''Destansı Öfke Operasyonu'' diye adlandırarak başlattığı savaşta en kritik nokta haline gelen Hürmüz Boğazı, Brezilya'nın başını ağrıtmaya başlamış durumda.

Krizin ardında yatan temel sebep, Brezilya'nın Orta Doğu pazarına yönelik tavuk eti ihracatının tehlikeye girmiş olması.



Hürmüz Boğazı'nın, sadece İran'ın izin verdiği ülkelere açık olmasının ardından Brezilya et ihracatçılarını alternatif rotalara yöneltti.

Irak, Katar, BAE gibi alıcılara ulaşmak için alternatif limanlar ve kara taşımacılığı da devreye girdi.

İhracatçılar kargoları Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden yönlendirse de yeni rotalar maliyeti yükseltiyor.

10 milyar dolarlık risk...



30 milyar dolara yaklaşan sığır, domuz ve tavuk ihracatının yaklaşık 10 milyar dolarını tavuktan elde eden Brezilya'nın alternatif rotası olarak öne çıkan ülke Türkiye oldu.

Geçtiğimiz yıl tavuk ihracatının yüzde 30'luk kısmını Orta Doğu pazarına yapan Brezilya'yla Türkiye arasında geçtiğimiz günlerde transit geçiş ve depolama hizmetini barındıran lojistik anlaşması imzalanmıştı.

Sö konusu anlaşma, İspanyol EFE Ajansı ve Brezilya medyasında “Hürmüz krizi sonrası stratejik rota Türkiye” başlığıyla duyuruldu.