İran devlet televizyonu, Limanlar ve Denizcilik Kurumu’nun Basra Körfezi’nde geçiş bekleyen gemilere yönelik yaptığı duyuruyu yayımladı. Deniz güvenliğinin sağlanması ve olası mayın tehlikesinin önlenmesi amacıyla Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemilerin İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, ikinci bir duyuruya kadar belirlenen alternatif güzergahların harita doğrultusunda kullanılması istendi.

“Boğaza giriş ve çıkış güzergahları harita üzerinden paylaşıldı.”

Boğaza giriş ve çıkış güzergahları harita üzerinden detaylı şekilde paylaşıldı. Buna göre, giriş rotasının Umman Denizi’nden kuzeye doğru ilerleyerek Larek Adası çevresinden geçip Basra Körfezi’ne ulaşacak şekilde planlandığı belirtildi. Çıkış rotasının ise Basra Körfezi’nden başlayarak Larek Adası’nın güneyinden geçişle Umman Denizi’ne uzandığı ifade edildi. Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkes sonrası gemi geçişine açılacağı duyurulan Hürmüz Boğazı’nın, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle yeniden kapatıldığını öne sürdü.

Tesnim Haber Ajansı ise ateşkes sürecinde İran Silahlı Kuvvetleri’nin izni olmadan Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapılamayacağını bildirdi.