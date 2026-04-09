Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld, bir radyo programında yaptığı açıklamada Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun, eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas için “siyasi tutuklu” ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Sommerfeld, Petro’yu Ekvador’un iç işlerine müdahale etmekle suçlayarak, Bogota Büyükelçisi Arturo Felix’in istişare amacıyla geri çağrıldığını açıkladı. Açıklamasında, Ekvador devlet kurumlarının kararlarına yönelik müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirten Sommerfeld, yaşananları “provokasyon” olarak nitelendirdi. Petro’nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Sommerfeld, Kolombiya’ya Ekvador’un iç meselelerine müdahale etmek yerine güvenlik ve sınır kontrolü konularına odaklanması çağrısında bulundu.

“İç işlerine müdahale etmeme” ilkesi ihlal ediliyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 6 Nisan’da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Aralık 2024’te Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kolombiya vatandaşlığı da bulunan Jorge Glas’ın “siyasi tutuklu” olduğunu belirterek kendilerine teslim edilmesini talep ettiğini duyurmuştu. Noboa ise yaptığı açıklamada, Petro’nun bu talebinin Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Şartı’nın 19. maddesinde yer alan “iç işlerine müdahale etmeme” ilkesini ihlal ettiğini savunmuştu.

Eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas, yüksek güvenlikli Carcel del Encuentro cezaevinde tutuluyor. Glas, rüşvet ve yasa dışı örgütlenme suçlarından 8 yıl, kamu kaynaklarını kötüye kullanma suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.