Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında uzun süredir devam eden ve İzmir Otogarı'nın geleceğini belirleyen hukuki süreç tamamlandı. İZOTAŞ'ın yerel mahkeme kararına yaptığı itirazı değerlendiren Yargıtay, ilgili kararı onayarak yargı sürecine son noktayı koydu. Bu kesinleşen kararla birlikte, otogarın işletme hakkı yasal olarak İzmir Büyükşehir’e geçti.

Kararın ardından İzmir terminalinde yepyeni bir dönemin kapıları aralandı. Mevcut yapının planlamaları ve çalışmalarının doğrudan belediye tarafından yürütülmesi bekleniyor. Kentin en önemli ulaşım ve lojistik merkezlerinden biri olan otogarda yaşanan bu idari değişim, İzmirliler ve seyahat edenler tarafından merakla takip ediliyordu. İZOTAŞ Yönetim Kurulu'nun, mahkemeye itirazda bulunup bulunmayacağı konusu ise belirsizliğini koruyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Otogarı’nın sözleşme süresinin dolmasına rağmen tahliye edilmemesi nedeniyle İZOTAŞ’a ecrimisil bedellerinin tahsili için haciz işlemi başlattığını açıklamıştı. İZOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazioğlu ise otogarda herhangi bir işgal durumunun söz konusu olmadığını belirtmişti.