Sotoodeh, klasik mersiye formunu genç neslin beğenisine uygun biçimde yeniden yorumlayan nadir isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Dijital platformlarda hızla yayılan performans videoları, onu yalnızca İran sınırları içinde değil, bölgesel ölçekte tanınan bir figür haline getirdi.

Hossein Sotoodeh hayatı ve kariyeri

İran'ın dini müzik sahnesinde yükselen isimler arasında gösterilen Hossein Sotoodeh, nohekhonluk geleneğinin çağdaş yüzlerinden biri. Doğum yeri ve yaşına dair kesin bilgiler kamuoyuyla sınırlı düzeyde paylaşılmış olsa da, sanatçının Şii mersiye ve sinezenî alanındaki icraları onu kısa sürede geniş kitlelere tanıttı.

Sotoodeh'nin sahne performanslarında dikkat çeken en belirgin unsur, ezanvari olarak adlandırılan kendine özgü tonlama biçimi. Ezanı çağrıştıran bu melodik yapı, dinleyicide güçlü bir duygusal bağ kuruyor. Kalabalık dini organizasyonlarda gerçekleştirdiği icralar, toplu katılıma dayalı ritmik tekrarlarıyla biliniyor.

Zikrê Cîhanî ile gelen popülerlik

Hossein Sotoodeh adını geniş kitlelere duyuran en önemli çalışma, 2025 yılında yayımlanan Zikrê Cîhanî eseri oldu. Kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca kez izlenen bu performans, sosyal medya üzerinden viral hale geldi. Bunun yanı sıra Hossein Tekrari Nemishe, Abero Bordam ve Sange Karbala gibi çalışmaları da dinleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Tüm bu eserlerde Kerbela teması ve Şii yas kültürü merkeze alınıyor. Güçlü vokal performansı ve ritmik yapılar, Sotoodeh'nin müzikal kimliğinin temel taşları arasında yer alıyor.

Hossein Sotoodeh'nin siyasi duruşu ve toplumsal etkisi

Sotoodeh'nin performansları sadece dini bir ifade aracı olarak görülmüyor. Eserlerinde bölgesel siyasi mesajlara da yer verdiği ifade edilen sanatçı, İran'daki mevcut yönetime yakın bir çizgide konumlanıyor. Bu durum onu salt bir mersiye okuyucusu olmaktan çıkararak, ideolojik bir kimlik taşıyan bir sanatçı olarak algılanmasına yol açıyor.

Özellikle geniş katılımlı dini etkinliklerde sahne alması ve performanslarının dijital ortamda hızla yayılması, Hossein Sotoodeh'i İran dini müzik sahnesinin en tartışılan isimlerinden biri haline getiriyor. Geleneksel nohekhonluk mirasını modern ifade biçimleriyle buluşturan sanatçı, İran dışındaki Şii topluluklar tarafından da yakından takip ediliyor.