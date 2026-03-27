Emniyet birimlerinin kapsamlı bir soruşturma başlattığı bu süreçte, Erol Köse'nin ailesi ve yakın çevresi de mercek altına alındı. Ajlan Köse ile birlikte yapımcının ikinci eşi ve iş ortaklarına dair detaylar da kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ajlan Köse kimdir ve ne iş yapıyor?

Ajlan Köse, yapımcı Erol Köse ile 1980'li yılların sonlarında evlenerek uzun soluklu bir birlikteliğe adım atan isim. Çiftin bu evliliğinden kızları Dijan Nazlan Köse dünyaya geldi. Magazin dünyasından uzak durmayı tercih eden Ajlan Köse, kariyerini kurumsal alanda şekillendirdi. Medya ve halkla ilişkiler alanında uzmanlaşan Köse, uzun süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üst düzey görevlerde bulundu. Sosyal medya hesaplarını ve özel hayatını kamuoyundan gizli tutan Ajlan Köse, sessiz bir profil çizmeyi tercih ediyor.

Erol Köse ve Ajlan Köse neden boşandı?

17 yıl süren evlilik, 2000'li yılların başında ciddi bir sarsıntı yaşadı. Erol Köse'nin şarkıcı Gülşen ile olan birlikteliğinin ortaya çıkması, çiftin arasını onarılamaz biçimde bozdu. 2007 yılında resmi olarak boşanan ikili, o dönemde magazin basınını uzun süre meşgul etti. Boşanmanın ardından kızı Dijan Nazlan'ın velayetini alan Ajlan Köse, kameralardan tamamen uzaklaşarak yeni bir hayat kurdu.

Erol Köse kaç evlilik yaptı?

1965 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Erol Köse, Türk pop müziğinin en etkili yapımcılarından biri olarak kabul görüyordu. Kurduğu Erol Köse Production ile sayısız sanatçının kariyerine yön veren Köse, toplam iki evlilik yaptı. Ajlan Köse ile biten ilk evliliğinin ardından 2015 yılında anaokulu öğretmeni Fulden Köse ile ikinci kez dünyaevine girdi. Ancak bu birliktelik de 2019'da çekişmeli bir boşanma süreciyle sona erdi. Köse'nin ani ve şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma ise tüm boyutlarıyla devam ediyor.