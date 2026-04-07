ÖSYM tarafından düzenlenen HMGS sınavı hakkında adaylar sınav tarihini, sonuç açıklama zamanını ve başvuru şartlarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 2026 HMGS takvimi ve sınavla ilgili merak edilen tüm detaylar.

2026 HMGS/1 sınavı ne zaman yapılacak?

Yılın ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı olan 2026-HMGS/1, 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Başvurular 9-17 Mart 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alındı ve süreç tamamlandı. Geç başvuru günü ise 26 Mart olarak belirlenmişti.

HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Nisan'da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sistemi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

HMGS sınavına kimler girebilir?

Sınava hukuk fakültesi mezunları ile yurt dışında hukuk eğitimi alıp Türkiye'de denklik belgesi almış kişiler katılabiliyor. Ancak sınav zorunluluğu 24 Ekim 2019 tarihinden sonra hukuk fakültesine kayıt yaptıran ve 31 Mart 2024 tarihinden sonra mezun olan adayları kapsıyor. Bu tarihlerden önce kayıt yaptırıp mezun olanlar HMGS'ye girmeden mesleki stajlarını başlatabiliyor.

HMGS sınavı kaç soru, baraj puanı kaç?

2025 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle soru sayısı 120'ye çıkarıldı. Sınav süresi 155 dakika olup 5 seçenekli çoktan seçmeli formatta uygulanıyor. Yanlış cevaplar doğruları götürmüyor. Başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Bu da yaklaşık 84 doğru cevaba denk geliyor.

Sınavda Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku ve usul dersleri gibi 20 farklı hukuk alanından sorular yer alıyor.

HMGS sınavı ne işe yarıyor?

HMGS'de başarılı olan adaylar hakimlik ve savcılık için asli sınava girme hakkı, avukatlık ve noterlik için staj başlatma hakkı elde ediyor. Sınavda mülakat aşaması bulunmuyor. Yılda iki kez düzenlenen sınava başarısız olan adaylar tekrar girebiliyor.

2026 HMGS/2 sınavı ne zaman?

Yılın ikinci oturumu olan 2026-HMGS/2 sınavı 27 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Başvurular Ağustos ayında alınacak, sonuçların ise 22 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sınav ücreti 2026 yılı için 1.800 TL olarak belirlendi.