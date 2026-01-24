En taze “siyasi araştırma”nın imzası...

Bir kez daha “ORC” oldu...

Bu defa seçmene şu soruldu:

“Siyasi parti liderlerinin toplumdaki beğeni düzeyi ne durumda?”

Son siyasi tansiyon “vaziyet ne alemde?” çalışması...

Hala çok sıcak...

Çünkü...

Bu yılın (2026) “11 / 13 Ocak” arasında...

26 ilde ve “2 bin 150 katılımcı” ile gerçekleştirildi...

Şaşırttı mı?

Kimileri için galiba “evet”...

Çünkü...

İlk iki parti arasındaki farkın “1,7 puan”a düştüğü ortaya çıktı...

Araştırma sonuçlarına göre...

Recep Tayyip Erdoğan, “yüzde 42,5” beğeni oranıyla ilk sırada...

Özgür Özel ise, “yüzde 36,8” beğeni ile ikinci sırada yer bulmuş...

Araştırmanın üçüncü basamağında...

Devlet Bahçeli’yi görüyoruz...

MHP Lideri araştırmada “yüzde 23,1” beğeni oranına ulaşmış...

Araştırmada öne çıkan diğer siyasi parti liderleri ve beğeni oranları ise şöyle sıralanıyor:

* Mustafa Destici: %17,4 * Müsavat Dervişoğlu: %17,1 * Ümit Özdağ: %14,7 * Tuncer Bakırhan: %13,9 * Mahmut Arıkan: %13,1 * Fatih Erbakan: %12,5 * Yavuz Ağıralioğlu: %10,2

*

Peki, liderlerin yanı sıra partilerin performansı nasıl?

Biraz geriye gidelim...

Yıldız Tarihi; “25 Kasım 2025”...

Yani...

Bugünden...

Yaklaşık “60 gün” önce...

Yine ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği...

“Siyasi partilerin genel seçim oy potansiyelleri” anketi ise...

Şu tabloyu masaya koyuyordu:

1) AK Parti - %42,8

2) CHP - %38,4

3) MHP - %20,08

4) İYİ Parti - %14

5) DEM Parti - %13,6

Dikkat! “ORC”nin birbirini takip eden her iki araştırmasında...

İnişlerle ve çıkışlarla...

Siyasi liderlerin “potansiyeli” tartışılmaz biçimde öne çıkıyor...

Bu da gösteriyor ki...

Seçmen...

Her zaman olduğu gibi...

Parti liderleri

“Daha çok erken!” dese de...

...Ve de kamouyu araştırmalarında...

Ufak tefek yer değiştirmeler olsa da...

Bazı kentlerde...

İster istemez “şaşırtan sürprizler” mutlaka yaşanacak...

*

Dikkat çekici en önemli ayrıntıyı ise...

Şöyle dile getirmekte yarar var:

“ORC”nin son iki araştırmasına göre...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin...

Hem “25 Kasım 2025”te...

Hem de “Ocak 2026”daki araştırmalarda...

Uzun zamandan sonra...

“İkinci Parti” konumunda görünmesi...

Altıok’a gönül verenleri şaşırtmış olabilir...

Bu arada...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in...

İki yıl önce dile getirdiği...

“47 yıl sonra birinci parti olduysak, farklı şeyler yaptığımız için olduk...”

Şeklindeki iddialı sözleri...

Son “ORC” anketinden üst üste “ikincilik” işareti alıyorsa...

CHP’nin oy vereni ile her zamankinden daha sık buluşması şart...

Gece mitingleri ne denli kalabalık ve bi’o kadar pırıl pırıl olsa da...

Seçmen ile “yakın plan” her zaman faydalıdır “Siyaset Sanatı”nda...

Bitiriyoruz...

Bakın çevrenize...

Özellikle ilkokullara giden çocuklara... Onları utandırmadan gözleyin... O yavruların beslenme çantası neredeyse bomboş... Harçlık desen; o hiçten yok... Evden bi’şeyler koyarsa anneler ne ala! Yoksa çocuklar aç kalıyor!.. Siyaset yapanların kulağına küpe olsun; vicdanlar sızlasın...

Nokta...

Hamiş: “Politikada hiçbir şey kazayla olmaz... Olmuşsa, öyle planlanmıştır... / Franklin D. Roosevelt / ABD’nin en uzun süre görev yapan tek başkanı...”

SonSöz: “Şimdi zaman, seçmenin karşısına çıkma, sandığı getirme ve kararı millete bırakma zamanıdır... / Özgür Özel / CHP Genel Başkanı...)