Hizbullah, İsrail’in ateşkes ihlallerine devam ettiğini öne sürerek, Lübnan’ı ve halkını savunmak amacıyla İsrail’in kuzeyindeki Manara yerleşimine roket saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Hizbullah’ın ateşkese bağlı kaldığı, ancak İsrail’in anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtilerek, saldırının bu ihlallere karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, İsrail ve ABD’ye yönelik saldırıların sona ermemesi halinde benzer karşılıkların devam edeceği vurgulandı. Söz konusu saldırının, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah tarafından İsrail’e yönelik gerçekleştirilen ilk roketli saldırı olduğu değerlendiriliyor. İsrail ordusunun bir gün önce Beyrut başta olmak üzere Lübnan’ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapılmaksızın eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Akşam saatlerinde ise Beyrut’un Tel Hayyat bölgesi yeniden hedef alınmıştı.

Bu saldırılar, 2 Mart’tan bu yana gerçekleştirilen en yoğun operasyonlar olarak kayıtlara geçerken, son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 92’si Beyrut’ta olmak üzere 254’e yükseldi.

"Ateşkes kararı ve müzakere süreci"

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleriyle bölgesel çatışmaya dönüşen süreçte ateşkes adımı atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla İran ile 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu. Trump, İran’dan gelen 10 maddelik teklifin müzakereler için zemin oluşturduğunu belirtirken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de görüşmelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

"Diplomasi çabaları ve Lübnan tartışması"

Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın taraflar arasındaki temasların sürdürülmesi için yoğun diplomasi yürüttüğü belirtilirken, İsrail yönetimi ateşkesi desteklediğini ancak anlaşmanın Lübnan’ı kapsamadığını savundu. Bu nedenle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam etti.