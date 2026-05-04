Limon alırken çoğu kişinin ilk baktığı şey limonun rengi oluyor. Parlak sarı bir görünüm elbette önemli ama tek başına kalite göstergesi değil. Çünkü bazı limonlar dışarıdan cezbedici dursa da içi beklenenden kuru çıkabiliyor.

Asıl mesele, limonu elinize aldığınız anda başlıyor. Boyutuna göre daha ağır hissettiren limonlar genelde su bakımından daha zengin oluyor. Hafif gelenler ise çoğu zaman iç kısmında nem kaybetmiş olabiliyor.

Ağırlık çoğu zaman ilk ipucunu veriyor

Küçük ama yoğun hissedilen limonlar, iri ama hafif olanlara göre daha avantajlı.

Öte yandan kabuk yapısı da sanılandan daha belirleyici. İnce, pürüzü az ve doğal parlaklığa sahip limonlar genellikle daha fazla su taşıyor. Çok kalın ve sert kabuklu olanlarda ise iç verim düşebiliyor.

Dokunmadan karar vermeyin

Limonu hafifçe sıkmak da işe yarayan yöntemler arasında. Çok sertse henüz tam olgunlaşmamış aşırı yumuşaksa beklemiş olma ihtimali artıyor. En ideal limon, hafif esneyen ama formunu koruyan limon.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise kabuktaki lekeler. Yeşil bölgeler, meyvenin tam olgunlaşmadığını gösterebilirken koyu lekeler bazen iç bozulmanın habercisi olabiliyor.

Aşırı parlak limonlar ilk bakışta cazip gelebilir ancak bazen bu görüntü yapay kaplamadan kaynaklanabiliyor. Bu yüzden doğal, canlı ama abartısız bir parlaklık daha iyi bir işaret sayılıyor.