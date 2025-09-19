Son Mühür/Gamze Eskiköy- Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunda “kooperatif davası” olarak bilinen davanın Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen duruşmasında, tutuklu sanıklardan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya savunmasını yaptı.

Kaya, kooperatif projelerinin Aziz Kocaoğlu döneminde başlatıldığını, Tunç Soyer döneminde sürdürüldüğünü, ancak yeni başkan Cemil Tugay’ın kooperatif modeline sahip çıkmadığını öne sürdü.

“Kooperatifler Kocaoğlu döneminde başladı, süreç Soyer’le devam etti”

“Kooperatifler bu zamana kadar topladığı bütçeleri model hakkında kullandı. Konu 2012 yılına kadar gidiyor. Aziz Kocaoğlu döneminde kooperatif başladı.

İzmir’in 6 bölgesinde başladı. 2019 yılı itibarıyla kat karşılığı inşaata başlandı. 2019 yılında 750 konut için ihale gerçekleştirildi. Tunç Soyer başkan olduğunda devlette devamlılık ilkesiyle bu proje devam etti.

Ancak ihalelere çıkıldığında sonuçsuz çıktı. Covid salgınıyla birlikte enflasyon arttı ve inşaatların yapılması zorlaştı. Sonra Büyükşehir ile birlikte bütçe nedeniyle iş birliği yapıldı.

Bunun ardından İZBETON şirketi ile yola devam edildi. Belediye ile İZBETON arasında kat karşılığı sözleşme imzalandı.

Kat karşılığı sözleşmesine enflasyon nedeniyle müteahhitler iş birliğinden vazgeçti ve inşaatlar durdu. Bu aşamadan sonra mevzuat açısından değerlendirmeye başlandı.”

“Cemil Tugay kooperatif modeline sahip çıkmadı”

“Öte yandan Tunç Soyer 31 Mart’ta görevinden ayrıldı ancak yeni seçilen ve göreve getirilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay kooperatif modeline sahip çıkmadı.

Bütün İzmir bu konuyu konuşurken belediye hiçbir işlem yapmamıştır. Geç kalması ile kamu zararı hakkında ise kooperatiflerle sözleşme çok geç imzalandı. 1 yıl sonra imzalandı. 1 yıl içinde iş yapabilecek taşeron arayışı yapıldı ancak bulunamadı.

Belediye ile İZBETON arasında sözleşme feshedilmeli. 41 milyon duruyor. Zarar yok. Kooperatiflerle İZBETON arasında sözleşme feshedildi. Zarar varsa dahi sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle olmuştur.

Tazminatı bozup bozmamak bizim yönetimimizde değil, yeni yönetimin işi. 200 tane tapuyu İZBETON ile Büyükşehir kooperatiflere taşınmaz borçlandırdı.”

Arzu Özçelik hakkında suç duyurusunda bulunacağım!

Arzu Özçelik baştan sona kötü niyetli davranarak süreci sabote etmek istemiştir. Kendisi de tüm temel atma törenlerine katılmasına rağmen, tüm kamuoyunda konu bilinmesine rağmen hayatın olağan akışına aykırı şekilde müdahale de etmemiştir.

Belediyenin ve İZBETON’un yeni yönetimi iradesini sözleşmelerin haksız feshi şeklinde değil de inşaatların devam etmesi şeklinde ortaya koysaydı; inşaatlar büyük oranda ilerleyecekti.

Savcılık makamı bilirkişilerin varsayımsal tespitleri nedeniyle kamu zararına uğrattığımızı iddia etmektedir. Belediye ve İzbeton arasındaki sözleşmeler iptal edilmediği için zarar ortaya çıkmamıştır.

Teminatlar durmaktadır. Bu durumda zarar yok, zarar yoksa suç yok. Suç yoksa neden buradayız. Kamu zararı olsa dahi İzBeton bu zararı kooperatiflerden tahsil edebilirdi. Kaldı ki teminatları vardı kooperatiflerin. Feshi yapan biz değiliz, fesih haklı olsa bile bu feshi yeni yönetim yapmıştır. Zarar onlardandır ve gereğini yapmaları gerekir.

Kooperatiflere yüzlerce taşınmaz borçlanmış durumda belediye. Burada nasıl bir zarardan bahsedilebilir. Kooperatifler ile İzbeton arasındaki sözleşmeler son tahlilde geçerlidir. Karşılıklı haklar buradan korunabilir.

Bu sözleşmeler ve sonrasında yapılan iyi niyet sözleşmeleri zararı oluşamayacağını ortaya koymuştur.

Ne benim ne arkadaşlarımın bir şeyi gizlemek ya da hukukun arkasından dolanmak gibi bir niyeti olmamıştır.

Bırakın suç işleme kastını, iyi niyetli çabalarımız yargılanmaktadır. Tıkanmış bir sürece çözüm üretmeye çalıştık. Bu arsa sahipleriyle sözleşmeler imzalandığında biz yönetici değildik.

Onları nasıl kandırmış olabiliriz. Bu sözleşmeler çok önceden imzalanmıştı. Biz tıkanan süreci ilerletmek için, sorunu çözmek için iyi niyetle çaba sarf ettik.