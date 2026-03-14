Bu özel gün neden tam da 12 Mayıs'ta kutlanıyor? Yanıt, modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in doğum gününde gizli. 12 Mayıs 1820'de dünyaya gelen Nightingale, hemşirelik mesleğini dönüştüren devrimci çalışmalarıyla tarihte iz bıraktı. Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) 1965 yılında bu tarihi resmi olarak ilan etti ve ilk küresel kutlama 1974'te gerçekleşti.

Hemşireler günü neden 12 Mayıs'ta kutlanıyor?

12 Mayıs tarihinin seçilmesinin tek bir sebebi var: Florence Nightingale. Modern hemşireliğin temellerini atan bu kadın, mesleği yalnızca bir hizmet alanı olmaktan çıkarıp bilimsel bir disipline dönüştürdü. Nightingale'in doğum günü, dünya genelinde hemşirelik mesleğinin sembolik tarihi haline geldi.

Her yıl bu güne özel belirlenen temalarla hemşirelerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekiliyor, sağlık politikalarına ilişkin mesajlar veriliyor.

Florence Nightingale kimdir?

Florence Nightingale, 12 Mayıs 1820'de İtalya'nın Floransa kentinde varlıklı bir İngiliz ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Adını doğduğu şehirden alan Nightingale, küçük yaşlardan itibaren hasta ve muhtaç insanlara yardım etme arzusuyla dolu biriydi.

Ailesinin tüm itirazlarına rağmen hemşirelik yolunda ilerlemeye karar verdi. Almanya'daki Kaiserswerth Enstitüsü'nde hemşirelik eğitimi aldıktan sonra 1853'te Londra'da hasta kadınların tedavi edildiği bir kurumda yönetici olarak göreve başladı.

Kırım Savaşı ve "Lambalı Kadın" efsanesi

Nightingale'in hayatındaki en belirleyici dönem Kırım Savaşı (1853-1856) oldu. İngiliz Savaş Bakanı Sidney Herbert tarafından görevlendirilen Nightingale, 38 gönüllü hemşireyle birlikte İstanbul Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'ndaki askeri hastaneye gönderildi.

Hastaneye vardığında koşulların son derece kötü olduğunu gördü. Askerler savaş yaralarından çok bulaşıcı hastalıklar ve hijyen eksikliği yüzünden hayatını kaybediyordu. Nightingale, kanalizasyon ve havalandırma sistemlerini yeniletti, steril beslenme koşulları oluşturdu ve bulaşıcı hastaları tecrit etti. Bu reformlar sayesinde hastanedeki ölüm oranı yüzde 42'den yüzde 2'ye düştü. Gece karanlığında elinde lambasıyla yaralı askerleri dolaşması nedeniyle kendisine "Lambalı Kadın" lakabı verildi.

Savaş sonrası miras ve hemşirelik okulu

Kırım'dan İngiltere'ye dönen Nightingale, 1860 yılında Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde dünyanın ilk modern hemşirelik okulunu kurdu. Bu okul bugün King's College London'ın bir parçası. Nightingale ayrıca hemşirelik üzerine yazdığı kitaplar ve istatistiksel çalışmalarıyla sağlık politikalarının şekillenmesine büyük katkı sağladı. 1907'de Liyakat Nişanı alan ilk kadın olan Nightingale, 13 Ağustos 1910'da 90 yaşında Londra'da hayata gözlerini yumdu.