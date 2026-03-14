Bakan Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adayların ne zaman atanacağına ilişkin soruya net bir yanıt verdi. Bakan, eğitim biter bitmez atamaların yapılacağını ve bu uygulamanın her yıl tekrarlanacağını belirtti. Bu açıklama, KPSS üzerinden yapılan geleneksel atama sisteminden farklı bir modele geçildiğinin en belirgin işareti olarak değerlendiriliyor.

MEB Akademi kayıt takvimi belli oldu

Millî Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimi almaya hak kazanan öğretmen adaylarına yönelik kayıt kılavuzu yayımlandı. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 23 Mart 2026 tarihinde pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden ilan edilecek. Kayıt başvuruları 25 Mart'ta başlayacak ve 3 Nisan 2026 saat 17.00'de sona erecek. Adayların belirtilen tarihlerde, kayıt kılavuzunda istenen belgelerle birlikte ilgili eğitim ve uygulama merkezine şahsen başvurması gerekiyor. Mücbir sebebi bulunan adaylar ise noter onaylı vekaletname ile kayıt yaptırabilecek.

Yedek liste ve eğitim başlangıcı

Yedek adaylardan kayıt hakkı kazananların listesi 7 Nisan tarihinde açıklanacak. Bu adayların kayıtları 8-10 Nisan arasında tamamlanacak. Tüm kayıt işlemlerinin ardından hazırlık eğitimi 13 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.

Belge eksikliği kayıt hakkını ortadan kaldırıyor

Eğitim ve uygulama merkezlerinde oluşturulan kayıt kabul komisyonları, adayların başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeleri tek tek inceleyecek. İstenen evrakları eksiksiz sunan adayların kayıtları onaylanacak; belgelerinde eksiklik tespit edilenlerin ise kayıt işlemi yapılmayacak. Bakanlık bu konuda adayları titiz davranmaya davet ediyor.

Yeni model her yıl uygulanacak

Bakan Tekin'in açıklamaları, öğretmen atamalarında kalıcı bir yapısal dönüşüme işaret ediyor. Geleneksel KPSS merkezli atama sisteminin yerini alan MEB Akademi modeli, adayların önce sınav sürecinden geçmesini, ardından belirli bir süre hazırlık eğitimi almasını ve eğitimi başarıyla tamamlayanların doğrudan atanmasını öngörüyor. Tekin'in "her sene alacağız" ifadesi, bu modelin tek seferlik bir uygulama olmadığını ve gelecek yıllarda da devam edeceğini ortaya koyuyor. Öğretmen adayları, sürecin tüm aşamalarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden takip edebilecek.