Büyük tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükerken, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık adeta bir can simidi gibi imdada yetişti. Hem ekonomik hem de kaliteli bir tatil geçirmek isteyenlerin yeni adresi olan bu şirin kasaba, bugünlerde en hareketli günlerini yaşıyor. Özellikle İzmirlilerin hafta sonu kaçış noktası olarak gördüğü yer, şimdilerde tüm Türkiye'den gelen misafirleri ağırlıyor.

Pazar tezgahlarında yerel lezzet şöleni

Sığacık denince akla ilk gelen şeylerin başında kuşkusuz her pazar kurulan meşhur yerel üretici pazarı geliyor. Pazar günleri burası resmen bir festival alanına dönüyor. Çevre köylerden gelen kadınların kendi elleriyle yaptığı ev reçelleri, zeytinyağlı sarmalar, börekler ve doğal zeytinyağlı sabunlar tezgahları süslüyor. Ziyaretçiler hem taze sebze meyveye ulaşıyor hem de bölgenin yöresel tatlarını keşfediyor. Fiyatların piyasaya göre gayet makul olması da cabası.

Tarihi kale içinde zamanda yolculuk

Kasabanın ruhunu yansıtan en önemli yer ise surların arkasında saklı. Tarihi Sığacık Kalesi’nin içine adım attığınız anda sizi bambaşka bir atmosfer karşılıyor. Daracık sokaklar, beyaz boyalı taş evler ve rengarenk çiçeklerin süslediği pencereler insanı büyülüyor. Buradaki eski evlerin bir kısmı şirin butik otellere ve kafelere dönüştürülmüş durumda. Özellikle fotoğraf meraklıları, ellerinde kameralarla bu sokaklarda saatlerce vakit geçiriyor. Akşamüstü kale içinde yürümek, nostaljik bir yolculuğa çıkmak gibi.

Akkum Plajı serinletiyor

Deniz sevdalıları için de Sığacık hayal kırıklığı yaratmıyor. Bölgenin en popüler noktası olan Akkum Plajı, berrak suyu ve incecik kumuyla biliniyor. Diğer popüler tatil koylarının o insanı yoran keşmekşif havası burada yok. Daha sakin, daha huzurlu bir deniz keyfi sunuyor. Çevredeki küçük ve bakir koylar da kalabalıktan uzaklaşarak kafasını dinlemek, sadece dalga sesini duymak isteyenleri cezbediyor.

Marina ve sahil hattında akşam keyfi

Günü bitirirken yapacağınız en güzel aktivite ise sahilde yürüyüşe çıkmak. Sığacık Marina boyunca uzanan yolda yürürken gökyüzünün turuncudan kızıla dönen renklerini izlemek büyük keyif. Tatilciler bu anı ölümsüzleştirmek için telefonlarına sarılıyor, sosyal medya buradaki gün batımı fotoğraflarıyla dolup taşıyor.

Yemek konusunda da cep yakmayan alternatifler çok fazla. Sahildeki restoranlarda taze deniz ürünleri ve zeytinyağlı mezeler bulabilirsiniz. Ancak daha ekonomik ve salaş bir şeyler isterseniz, yan yana sıralanan balık ekmekçiler ve midyeciler tam size göre.