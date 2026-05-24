Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, çevik kuvvet ekiplerinin CHP Genel Merkezi’ne yönelik gerçekleştirdiği müdahale sırasında üçüncü katta bir video yayınlayarak, yaşananların demokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu vurguladı.

Emniyet güçlerinin, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği müdahalenin kara bir leke olduğunu kaydeden CHP’li Çağatay Güç, üzücü bir süreç yaşandığının altını çizerek, “Genel merkezde 3. kattayız. Demokrasi tarihinde böyle bir kara leke olmamıştır.

İnanılmaz kötü durumdayız. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine gaz sıkarak giriyorlar. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil. Bu, ülkemiz için kara lekedir. Bu çocuklarımız için, kadınlarımız için, gençlerimiz için aşırı, üzücü ve geleceği kaygılandıran bir müdahaledir.” şeklinde konuştu.

“Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz”

Öte yandan, yaşananların asla kabul edilebilir olmadığını aktaran CHP’li Güç, mücadeleyi sonuna kadar devam edeceklerini aktararak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu asla kabul edilebilir değildir. Biz, AK Parti hükümetinin, AK Parti zihniyetinin bu yaklaşımını asla kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri olarak mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz.”