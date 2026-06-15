Sokaktaki dostlarımız için hayata geçirilen proje hepimizin içini ısıttı. Efes Selçuk tarafıdan hayata geçirilen proje sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacına yönelik tasarlandı.

Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde yaşayan can dostları için günlük 140 kilogram mama, Türkiye Belediyeler Birliği’nin hibesiyle kurulan mama üretim parkurunda üretilmeye başlandı.

Müjde Ağustos ayında verilmişti!

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel müjdeyi Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısında vermişti. Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olan Başkan Sengel’in girişimleriyle sağlanan hibe kapsamında kurulan sistem sayesinde, Pamucak oteller bölgesi ve çeşitli işletmelerden toplanan yemekler geri dönüştürülerek can dostları için mamaya dönüştürülüyor.

Atık yemeklerin mamaya dönüşüm süreci

İşlem sırası belli. Oteller ve özel işletmelerden toplanan yemekler, soğuk hava araçlarıyla mama üretim alanına ulaştırılıyor. Burada gerekli işlemlerden geçirilen yiyecekler, sokak hayvanlarının tüketimine uygun hale getirilerek hayvan bakımevindeki can dostlarına ulaştırılıyor.

Böylelikle sokaktaki dostlarımızın beslenmesine sürdürülebilir bir çözüm sunulmuş oluyor. Proje sayesinde Efes Selçuk Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün dışarıdan mama alım ihtiyacının da sona ermesi hedefleniyor.

Hem geri dönüşüm hem de sürdürülebilir destek

Mama üretim alanını ziyaret eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, projenin önemine dikkat çekerek; “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize hibe edilen mama üretim makinesi sayesinde Pamucak’ta bulunan otellerden ve işletmelerden aldığımız yemekleri geri dönüştürüyor, hayvan bakımevinde bulunan can dostlarımızın beslenmesini sağlıyoruz. Bu sistem, hem geri dönüşüm hem de can dostlarımız için çok kıymetli bir çalışma. Desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Vahap Seçer’e, encümen üyelerine ve emeği geçen tüm bürokratlara teşekkür ediyorum” dedi.

