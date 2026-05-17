Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK’u 2-1 mağlup ederek puanını 57’ye çıkardı ve Göztepe’nin mağlubiyeti sonrası sezonu 5’inci sırada tamamladı. Avrupa kupalarına katılım ihtimali için ise gözler Trabzonspor’a çevrildi. Lig üçüncüsü Trabzonspor’un, Türkiye Kupası Finali’nde Konyaspor’u mağlup ederek kupayı kazanması halinde Başakşehir UEFA Konferans Ligi bileti alacak.

Sezonu 55 puanla 6’ncı sırada bitiren Göztepe ise Avrupa hedefini gelecek sezona bıraktı. Son iki yıldır üst sıralar için mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 34 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. İzmir temsilcisi sezon boyunca 42 gol atarken kalesinde 32 gol gördü.

''Avrupa kupalarına katılamadığımız için çok üzgünüz"

Stanimir Stoilov, alınan mağlubiyet nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Benim adıma maçın iki farklı kısmı var. Kırmızı karta kadar olan kısım ve sonrası. Kırmızı karta kadar olan kısımda Samsunspor 2 pozisyon buldu, biz 5 pozisyon bulduk. Rakip golü attı, biz ise atamadık. 10 kişi kalınca da aklımızı ve oyun hafızamızı kaybettik. Samsunspor fırsatları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Maçın özeti buydu. Göztepe adına iyi bir sezon geçirdik. Puan tabelasında geçen sezona göre daha iyi pozisyondayız. Avrupa hedefimiz vardı, ulaşmak istiyorduk. Tüm kulüp buna ulaşmak için çok çalıştık ama maalesef olmadı. En iyi analizleri yapıp, gelecek sezon için hazırlanmamız lazım. Sezon içinde 3 maçta uzatmalarda gol yedik. Bunlar bizi çok etkiledi. Doğru strateji oluşturup gelecek sezon için hazırlanmalıyız. Avrupa kupalarına katılamadığımız için çok üzgünüz" dedi.