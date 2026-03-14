Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki banklar evsizlerin sığındığı bir yuva oldu. Annesi aynı hastanede tedavi gören İzmirli hayırsever Salih Aktaş, evsizlerin hastane önündeki banklarda yattığını belirterek, “Annem bir haftadır hastanede tedavi görüyor. Hastane önündeki banklarda yaşayan insanlara kimse bir yardım eli uzatmıyor. Soğukta kendi imkanlarıyla yaşama tutunmaya çalışıyorlar” dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Müyesser Turfan Geçici Barınma Merkezi var” diyen Aktaş, "Bu soğukta, karınları aç bir şekilde banklarda yatan vatandaşlarımız belediye tarafından bu merkeze götürülebilir. Onlara sıcak bir çorba ikram edebilir, geçici bir süre ile de olsa barınmalarını sağlayabilir” diye konuştu.