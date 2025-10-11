Son Mühür- DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Akdeniz’de balıklarda mikro plastik tespit edilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yazılı soru önergesi sundu.

Koca, mikro plastik kirliliğinin besin zincirinin temeline kadar indiğini ve hem deniz canlıları hem de insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Koca, mikro plastiğin günlük hayatta kullanılan plastik ürünlerin parçalanması sonucu oluştuğunu ve 5 milimetreden küçük plastikleri ifade ettiğini belirtti.

Koca, “Mikroplastik kirliliği besin zincirinin temeline kadar ulaşıyor ve milimetrik boyuttaki canlılar tarafından dahi tüketilebiliyor. Balıklar ve kuşlar bu plastikleri yemek suretiyle boğulup ölebiliyor. Plastiklerin üretiminde kullanılan PE, PP ve PET gibi kimyasallar, deniz canlılarında ve insan sağlığında kanser ve hormon bozukluğu gibi ciddi etkiler yaratabiliyor” dedi.

Araştırmalar balıklarda mikro plastik olduğunu ortaya koydu

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin Türkiye denizlerinde yürüttüğü araştırmalara işaret eden Koca, Mersin, İskenderun ve Antalya kıyılarında binlerce balık örneğinin incelendiğini aktardı.

Araştırma sonuçlarına göre, balıkların sindirim sistemlerinde mikro plastik bulunduğu ve balık türlerinin neredeyse tamamında bu kirliliğe rastlandığı bildirildi.

Bakanlığa sorular yöneltti

DEM Partili Koca, önergesinde Bakan Kurum’a deniz ve su kaynaklarının plastiklerden arındırılmasına dair yapılan çalışmalar, uluslararası iş birliği girişimleri ve plastik üretiminin sınırlandırılmasıyla ilgili düzenlemeler hakkında sorular yöneltti.

Koca ayrıca, Akdeniz Bölgesi’nde oluşan plastik kirliliğine Avrupa’dan güney illerine ithal edilen plastik çöplerin etkisinin de bulunduğunu belirterek, bu çöplerin ithalatının durdurulup durdurulmayacağını sordu.

DEM Partili Koca, önergesinde şu sorulara yer verdi:

- Bakanlığınızın, deniz ve su kaynaklarının plastiklerden arındırılmasına dair herhangi bir çalışması var mıdır?

- Bakanlığınız nezdinde, denizlerin plastiklerden temizlenmesi ve kirliliğin durdurulmasına yönelik uluslararası bir iş birliği girişimi var mıdır?

- Ağırlıklı olarak tekstil, otomotiv, ambalaj gibi sektörlerde yoğun bir şekilde üretilen plastiklerin yarattığı çevresel tahribat düşünüldüğünde plastik üretiminin sınırlanmasına dair herhangi bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

- Akdeniz Bölgesi’nde oluşan plastik kirliliğinin bölgede üretilen plastiklerle beraber Avrupa’dan güney illerimize ithal edilen plastik çöplerin de etken olduğu bilinmektedir.

- Bu kapsamda bakanlığınız Avrupa’dan Mersin, Adana gibi illere getirilen çöplerin ithalatını durdurmayı düşünüyor mu?