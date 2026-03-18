Son Mühür / Osman Günden- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ramazan Bayramı öncesinde belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelle bir araya gelerek hem bayramlaştı hem de belediyenin mali süreci ve yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sabahın erken saatlerinde saha ziyaretleriyle başlayan program, ana hizmet binasındaki buluşmayla devam etti.

Şantiyelerde başlayan bayramlaşma ana binada sürdü

Başkan Görkem Duman, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Veteriner İşleri şantiyelerini ziyaret ederek çalışanlarla tek tek bayramlaştı.

Günün devamında ise belediyenin ana hizmet binasında personelle buluşan Duman, samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede hem çalışanların taleplerini dinledi hem de belediyenin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

“Kredi sürecini ikili ilişkilerimle çözdüm”

Konuşmasında özellikle belediyenin mali disiplini ve personel ödemelerinde yaşanan gecikmelere değinen Başkan Duman, üç aydır devam eden kredi sürecinin sonuçlandığını açıkladı. Sürecin zorlu geçtiğini vurgulayan Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında aldığımız meclis kararının ardından kredi kullanımı için 3 aydır mücadele ediyoruz. Dün itibarıyla imzaları attık.

Önümüzdeki hafta kredi miktarı belediyemizin hesabına geçecek ve bu kaynağın tamamı personel ödemelerine, Sosyal Denge Tazminatı (SDT) gecikmelerine aktarılacak.

Kimsenin üzülmemesi için bizzat yürüttüğüm ikili diyaloglarla bu sorunu aştık. Çok istedim bayramdan önce yetiştirmeyi ama hiç olmayacak bir krediyi çıkarmış olduk, onu da buradan belirtmek isterim.

Kendim bizzat ikili ilişkilerimle çözdüm. Şunu da iyi bilmenizi istiyorum; kendi adıma o kadar mücadele ediyorum ki gerek kaynak bulmada gerek belediyenin mali disiplini, ödemelerin normal seyrinde ilerlemesi adına.”

Buca’da asfalt atağı başlıyor

İlçenin kronik sorunlarına yönelik çözüm odaklı bir süreç yürüttüklerini ifade eden Duman, özellikle yol ve asfalt çalışmalarına hız verileceğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde çalıştıklarını dile getiren Duman, Nisan ayı itibarıyla asfalt şantiyesinin tam kapasiteyle devreye gireceğini söyledi.

“Buca sokakları, Büyükşehir ve Buca Belediyesi iş birliğiyle asfaltlanacak. Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde çalışarak sorunları çözüyoruz” sözleriyle iş birliğinin altını çizdi.

“Biz bir aileyiz”

Konuşmasının sonunda belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Duman, kurum içindeki birlik ve dayanışmaya dikkat çekti.

Belediyeyi “çekirdek aile”, Buca’yı ise “büyük aile” olarak tanımlayan Duman, birlikte hareket ederek zorlukların aşıldığını ifade etti.

Personelin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Duman, “Bayramdan sonra daha motivasyonlu ve güler yüzlü bir şekilde Buca’ya hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.