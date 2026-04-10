Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yemeğinden böcek çıktı!

SES İzmir 2 No’lu Şube’nin yetkilileri Son Mühür’e yaptıkları açıklamada, “Hastanede çıkarılan öğle yemeğinden böcek çıktı. Sağlık emekçileri insanlığın en temel hakkı olan sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşma hakkına bile erişemiyor” dedi.

Yemek özelleştirildi, böyle oldu!

Sendika yetkilileri, yemeklerin kalitesiz hazırlanmasının yemek hizmetinin özelleştirilmiş olmasına bağlı olduğunu belirterek, “Sağlıklı, hijyenik, besleyici, kamusal yemek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sendikamız bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacak” şeklinde konuştu.