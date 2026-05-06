Son Mühür - Emeklilere verilecek 4 bin TL tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılmasının beklendiği bildirildi. Kurban Bayramı’nın bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle, ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

''Tutar değişmeyecek''

Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi tutarında herhangi bir artış planlanmadığını söyledi. Sürecin hızlandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı’nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı’nda da kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız.”

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ardından, bayram ikramiyesi ödeme takviminin kısa süre içerisinde resmi olarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Ödemeler nasıl yapılacak?

Önceki dönemlerde uygulanan sistem doğrultusunda, bayram ikramiyesi ödemelerinin emeklilerin tahsis numaralarına göre kademeli şekilde hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu çerçevede ödemelerin birkaç gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Resmi açıklama bekleniyor

Kurban Bayramı öncesinde ekonomik açıdan rahatlama sağlaması beklenen bayram ikramiyesi, özellikle sabit gelirle geçinen emekliler için önemli bir destek unsuru olarak değerlendiriliyor. Ödeme takvimine ilişkin resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.