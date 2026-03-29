53 yaşındaki Hande Yener, sahne performansları ve değişen imajıyla sürekli konuşulurken, kişisel hayatına dair gelişmeler de takipçilerinin ilgi odağında yer alıyor. Ünlü şarkıcının hamilelik iddialarına henüz resmi bir yanıt vermemesi ise soruların artmasına neden oluyor.

Hande Yener hamile mi?

Hande Yener'in konser ve etkinliklerde çekilen fotoğrafları zaman zaman hamilelik tartışmalarını alevlendiriyor. Ancak ünlü sanatçıdan ya da yakın çevresinden bu yönde kesinleşmiş bir açıklama gelmiş değil. Hande Yener konserlerine ve sahne şovlarına aralıksız devam ediyor. Sanatçının yoğun turne takvimi de bu iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret ediyor.

Hatırlanacağı üzere Hande Yener, 1990 yılında Uğur Kulaçoğlu ile evlenmiş ve aynı yıl oğlu Çağın Kulaçoğlu dünyaya gelmişti. Bugün 35 yaşında olan Çağın, DJ olarak müzik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Hande Yener'in sevgilisi Misha kimdir?

Hande Yener, yaklaşık 6 yıldır İranlı rapçi Misha Michael Mehdikhan ile birliktelik yaşıyor. Sanatçı, bu ilişkisinin hayatındaki en uzun soluklu birliktelik olduğunu çeşitli programlarda dile getirmişti. Misha, kardeşi Sasha Maghsadi ile birlikte rap müzik yapan ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan bir isim. Aslen İranlı olan Misha, 10 yılı aşkın süredir İstanbul'da yaşıyor.

Hande Yener, sevgilisi hakkında yaptığı açıklamalarda ilişkilerinin sırrını arkadaşlık ve karşılıklı anlayışa bağlamıştı. Kendisinden 19 yaş küçük olan Misha ile hem müzikal hem kişisel anlamda güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden sanatçı, evlilik konusunda ise net bir tarih vermekten kaçınıyor.

Hande Yener kimdir?

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, 12 Ocak 1973'te İstanbul Kadıköy'de doğdu. Ege Üniversitesi eğitimini yarıda bırakarak müzik kariyerine yönelen sanatçı, Sezen Aksu'nun yanında vokalistlik yaparak profesyonel müzik hayatına adım attı. 2000 yılında çıkardığı ilk albümü Senden İbaret ile büyük çıkış yakalayan Yener, ardından gelen albümlerle Türk pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Kırmızı, Romeo, Bodrum, Sebastian ve Mor gibi hit şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı. 2020 yılında meme kanseri teşhisi alan sanatçı, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu ve sahneye güçlü bir şekilde geri döndü.