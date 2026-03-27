Orta Doğu’da gerilim nükleer tesisler üzerinden tırmanmaya devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in İran’daki bir uranyum işleme tesisini hedef aldığını açıkladı.

Ardekan’daki tesis vuruldu

Kurumdan yapılan açıklamaya göre saldırı, İran’ın Yezd eyaletine bağlı Ardekan kentinde bulunan uranyum işleme tesisine yönelik gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırısının, ABD ve İsrail tarafından ortak şekilde yapıldığı belirtildi.

“Radyasyon sızıntısı yok” açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu, saldırının ardından yapılan ilk incelemelerde tesis dışına herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilmediğini duyurdu.

Açıklamada, çevre bölgelerde yaşayan vatandaşlar açısından herhangi bir risk bulunmadığı vurgulanarak kamuoyunun endişe etmemesi gerektiği ifade edildi.

Nükleer yakıt döngüsünde kritik rol

Hedef alınan tesisin, İran’ın nükleer programı açısından stratejik öneme sahip olduğu biliniyor. Söz konusu merkezde, uranyumun ilk işlenmiş hali olan ve “sarı kek” olarak adlandırılan uranyum oksit üretimi gerçekleştiriliyor.

Bu aşama, nükleer yakıt döngüsünün başlangıç noktası olarak kabul ediliyor ve ülkenin nükleer kapasitesi açısından kritik bir rol oynuyor.

Bölgesel gerilim nükleer alana taşındı

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’daki nükleer tesisleri hedef alması, bölgedeki gerilimin yeni bir boyuta ulaştığını gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür saldırıların uluslararası güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği ve gerilimi daha da artırabileceği uyarısında bulunuyor.