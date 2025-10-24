Hamas, İsrail ile yürürlükte olan ateşkes süreci ve Gazze’de kalıcı barışın tesisi konusunda yeni bir açıklama yaptı. Hamas Sözcüsü Hazem Kasım, örgütün barış anlaşmasına bağlılığını yineleyerek, “Hamas, anlaşmanın sahada başarıyla uygulanması için son derece istekli” dedi.

“Ateşkese ve anlaşmaya bağlıyız”

Kasım, Hamas’ın İsrail ile yapılan görüşmelere arabuluculuk eden Mısır, Katar ve Türkiye’den açık garantiler, ayrıca ABD’den doğrudan teyitler aldığını belirtti. Açıklamasında, “Savaş fiilen sona erdi. Barış anlaşması şartlarının uygulanması, bu sürecin kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

ABD’nin Batı Şeria çıkışına destek

Hamas Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Meclisi’nde alınan Batı Şeria’nın ilhakı kararına yönelik açıklamalarını da olumlu bulduklarını dile getirdi. Kasım, “ABD’nin bu karara karşı açık tavır alması, barış süreci açısından olumlu bir adımdır” dedi. Hamas, Washington’un bu konuda sergilediği tutumu, ateşkes anlaşmasının güçlenmesine katkı sağlayacak bir gelişme olarak yorumladı.

“Zaman ulusal uzlaşı zamanı”

Hamas Sözcüsü Kasım, savaş sonrası Gazze’nin yönetimi konusundaki tartışmalara da değinerek, Filistin ulusal uzlaşısının önemine vurgu yaptı. “Filistin Yönetimi, göz ardı edilemeyecek ulusal bir yapıdır” diyen Kasım, tüm Filistinli gruplara birlik çağrısı yaptı:

“Zaman, dar partizan çıkarları değil, ulusal çıkarları önceleme zamanıdır. Tüm Filistin güçleriyle açık bir yüreklilikle ulusal diyalog sürecine girmeye hazırız.”

“Durum tüm Filistin halkı için tehlikeli”

Kasım, mevcut koşulların yalnızca Hamas’ı değil, Gazze ve Batı Şeria’daki tüm Filistin halkını etkilediğini belirtti. Bu sürecin, Filistinlilerin ortak hareket etmesini gerektirdiğini vurgulayan Kasım, İsrailli rehinelerin iadesinin tamamlandığını, kalan cenazelerin teslimi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

İsrail’e baskı çağrısı: “İhlaller durmalı”

Hamas, İsrail’in ateşkes sürecinde birçok ihlal gerçekleştirdiğini belirterek, uluslararası topluma İsrail’e baskı yapma çağrısında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmalı, kuşatmayı kaldırmalı ve bölgeye acil insani yardım ile gıda girişine izin vermelidir.”

Kasım, İsrail’in Refah Sınır Kapısı’nı kapatmasından, yaklaşık 90 Filistinlinin ölümünden ve yardım girişlerini engellemekten sorumlu olduğunu öne sürdü.

“İsrail sahada başka, açıklamalarda başka davranıyor”

Kasım, İsrail’in kamuoyuna yaptığı açıklamalar ile sahadaki uygulamaları arasında fark olduğunu savunarak,

“İsrail’in sözleri bir şey, sahadaki gerçek tamamen başka bir şey” ifadelerini kullandı.

Hamas Sözcüsü, İsrail’in insani yardımı siyasi baskı aracı olarak kullanabileceği uyarısında bulunarak, “Gazze halkının yeniden açlık politikalarıyla karşı karşıya kalmaması için ciddi adımlar atılmalıdır” dedi.