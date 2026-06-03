Son Mühür- Son Mühür TV ekranlarında yayınlanan ve Tunç Erciyas’ın sunduğu "Sıcak Bakış" programı, bugün oldukça çarpıcı bir sohbetle seyirci karşısındaydı. Programın konuğu olan şair, yazar ve yönetmen Haluk Bilgin, siyaset gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haluk Bilgin, partisinin tarihine ve kurucu liderine olan bağlılığını hatırlatarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim." diyor CHP'nin kurucu başkanı, Başöğretmenimiz, Başkomutanımız, ebedi Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Dallandırıp budaklandırmak istemiyorum ama CHP'nin kurumsal yapısının önemini arkadaşlarımızın düşünmesinde ve onların kişisel arenaya çevirmemesinde büyük fayda var. CHP'ye yapılacak her kötülük bu ülkeye yapılacak kötülüktür.

"CHP'ye düşen hemen şu çağrıyı yapmaktır!"

Partiyi yıpratmaya yönelik dış operasyonlara değinen Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP'yi yolsuzlukla vs. suçlamak, yıpratmak öncelikle cumhuriyet karşıtlarının antidemokratik yaklaşımının bir taktiğidir bence. CHP'ye düşen hemen şu çağrıyı yapmaktır: Son 25 yılda tüm siyasilerin, tüm seçilmişlerin ve atanmışların hesap hareketlerindeki vaziyet nedir ve gerekçesi nedir? "

"Nasıl bunlar ayıklayamıyorsun?"

Parti içindeki bazı isimlerin tutarsız davranışlarına ve yönetimin bu durum karşısındaki sessizliğine tepki gösteren Bilgin, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Durum çok hazin. CHP'ye yakışmıyor. Hem 'CHP'liyim' deyip hem de meyhanede orada burada CHP'nin aleyhinde olmak nasıl bir çelişkidir? Bununla övünüyorlar. Ayrıca sen nasıl bir partisin, bunları ayıklayamıyorsun? CHP derken sıradan bir partiden bahsetmiyoruz."

"Mikroplardan arınmamız lazım"

Son olarak ülkenin içinde bulunduğu karamsar havadan çıkış yolunun yine parti içindeki bir ahlaki temizlikten geçtiğini belirten Bilgin, konuşmasını şu çarpıcı çağrıyla noktaladı:

"Ahlaki açıdan fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz lazım. Örnek olmamız lazım. CHP içinde varsa mikroplardan arınmamız lazım ve hatta öyle bir arındırmamız lazım ki bir daha hiç kimse böyle bir şeye tenezzül etmesin. Bu cehennemin bir an önce bitmesini umut ediyoruz. Bir ülkeyi bu kadar umutsuz, bu kadar karamsar, bu kadar boş vermiş bir hale kimse düşüremez."

