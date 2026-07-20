Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Yağmur Daştan İzmir’in kalabalık toplanma yerlerinden olan Halkapınar Aktarma Merkezi’nde yer alan yürüyen merdivenlerin çalışmaması sıcak havalarda metro kullanan vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle sıcak havalarda ellerinde yükleri olan yaşlı vatandaşlar, bakımların zamanlamasını eleştirerek, zorlandıklarını belirtti.

Çalışmayan yürüyen merdivenler sıcak havalarda vatandaşı zorluyor

Yüksek hava sıcaklıklarıyla mücadele eden yaşlı vatandaş tarafından bakım süreci tepkiyle karşılanırken, ellerinde torbalarıyla merdivenlerden metroya çıkan yaşlı bir kadının, ‘Hava sıcaklıklarıyla birlikte yürüyen merdivenin çalışmaması büyük problem yaratıyor. Rutin bakımlar keşke doğru zamanlamalarda yapılsa, herkes mağdur oluyor’ cümlelerini kullanarak, duruma tepki gösterdi. Öte yandan kentin çeşitli metro istasyonlarında da benzer çalışmaların yürütüldüğü öğrenilirken, aynı problemlerin diğer istasyonlarda da yaşandığı aktarıldı.

İzmir’deki birçok istasyonda aynı bakım süreci yaşanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre ise başta Halkapınar, Fahrettin Altay ve Çankaya gibi metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerle ilgili yapılan çalışmaların periyodik bakımların parçası olduğu öğrenilirken, önümüzdeki günlerde yürüyen merdivenlerin aktif bir şekilde tekrardan çalışmaya devam edeceği aktarıldı.