Mersin’in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde bir apartmanda yaşanan asansör kazası, 27 yaşındaki Pelin Kıyga’nın hayatına mal oldu. Belediye personeli olarak görev yapan Kıyga, işe gitmek için bindiği asansörde ölümle burun buruna geldi.

Halat koptu, kabin zemine çakıldı

Altaylılar Mahallesi’ndeki apartmanda iddiaya göre 7’nci kattan asansöre binen Kıyga, halatın kopmasıyla kabinin hızla aşağıya düşmesi sonucu ağır yaralandı. Binada oturanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Ekipler tarafından kabinden çıkarılan genç kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Kıyga’nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan trajik olayın ardından polis ekipleri inceleme başlatırken, asansörün bakım ve güvenlik kontrolleri mercek altına alındı. Olayın kesin nedeninin otopsi raporu ve teknik inceleme sonrasında netlik kazanacağı bildirildi.