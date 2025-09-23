Son Mühür/ Begüm Mol- Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda boşanma sürecinin zorluklarını dile getiren Duran, iki çocuğunun babası olan Aksoy ile henüz resmen ayrılamamaktan duyduğu sıkıntıyı paylaşmıştı. Bu süreçte Fikret Orman ile yaşadığı birliktelik, Aksoy’un tepkisine yol açmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

“Kendi soyadımı kullanmak istiyorum”

Son olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Güzide Duran, sadece kendi soyadını kullanmak için mahkemeye başvurduğunu duyurdu. Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Geçen hafta, sadece kendi soyadımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüme, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma olan inancım tamdır.”

Süreç nasıl sonuçlanacak?

Duran’ın açtığı bu yeni dava, uzun süredir devam eden boşanma sürecine yeni bir boyut kazandırdı. Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği ve Duran’ın talebinin kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.