Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun süredir aşk yaşadığı Natali Yarcan ile evlendi. Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çift, 20 Eylül 2025 tarihinde nikâh masasına oturdu. Mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyuran Çelikkol, takipçilerine duygusal bir mesajla seslendi.

Özdemir Asaf dizeleriyle ilan etti

Çelikkol, evlilik haberini ünlü şair Özdemir Asaf’ın dizeleriyle paylaştı. “Öylesine güzel seviyorum ki seni / Öylesine saf / Öylesine temiz / Öylesine derin / Ve ‘Öylesine’ değil…” satırlarını paylaşan oyuncunun bu sözleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çiftin hayranları sosyal medya hesaplarını tebrik mesajlarıyla doldurdu.

Natali Yarcan soyadını güncelledi

Evlilik sonrası Natali Yarcan da sosyal medya hesabında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Kullanıcı adını “Natali Yarcan Çelikkol” olarak güncelleyen Yarcan, yeni soyadını takipçileriyle paylaştı.

Hayranlarından yoğun ilgi

Çiftin evlilik haberi magazin gündemine otururken, paylaşımlara binlerce yorum geldi. Takipçileri ikiliye mutluluk dileklerini iletirken, Çelikkol ve Yarcan’ın uyumu sosyal medyada gündem oldu.