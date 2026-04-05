Son Mühür / Osman Günden- Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya hesabı üzerinden Hadise’nin bir sahne performansı esnasındaki kıyafetlerini eleştirerek sert bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

"Bunun adı sanat mıdır?"

Sinan Burhan, Hadise’nin performans görüntülerine yer verdiği paylaşımında zehir zemberek ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcının kostümünü sert bir dille eleştiren Burhan, "Hadise p.rno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış… Bunun adı sanat mıdır?" diyerek sanatın sınırlarını sorguladı.

Burhan, Türk kültür tarihine damga vurmuş isimleri örnek göstererek, "Eğer Hadise sanatçıysa; Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Yaşar Kemal, Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Özhan gibi isimler ne?" dedi.

"Gençler zehirleniyor"

Paylaşımının ardından sosyal medyada hem destek hem de tepki mesajları alan Sinan Burhan, eleştirilere karşı geri adım atmadı.

Görüntüleri yayınlamasına tepki gösterenlere seslenen Burhan, meselenin bir "ahlak ve gelecek" meselesi olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu videoyu neden yayınlıyorsun diyenlere sesleniyorum. Siz gözünüzü kapatsanız da gençler zehirleniyor. Üstünü örterek geçemezsiniz. Artık yeter demelisiniz."

Hadise’den sert yanıt: "Bu bir gözdağıdır"

Hakkındaki benzetmelere karşı sessizliğini bozan Hadise, yapılan saldırının şahsi olmaktan öte, kadın kimliğine yönelik bir saldırı olduğunu savundu.

Söz konusu görüntülerin bir yıl önceki Harbiye konserine ait olduğunu hatırlatan ünlü sanatçı, paylaşımın kasıtlı bir zamanlama ile yapıldığını ima etti.

Hadise, yaptığı açıklamada, "Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim.

Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor.

Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin" diyerek tartışmaya son noktayı koydu.