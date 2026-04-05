Son Mühür- Ekranların dikkat çeken genç oyuncularından Doğukan Güngör, son dönemde gündemden düşmeyen gelişmelerin ardından yeni projesini netleştirdi. Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmasıyla konuşulan oyuncunun, yeni adresi belli oldu.

Haysiyet dizisiyle ekranlara dönüş

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doğukan Güngör, hazırlıkları süren “Haysiyet” adlı diziyle anlaşma sağladı.

Uzun süredir hangi projede yer alacağı merak edilen oyuncunun bu yapımla yeniden setlere döneceği öğrenildi. Yeni sezona ertelenen proje, güçlü hikayesi ve iddialı kadrosuyla şimdiden dikkat çekiyor.

Yönetmen ve senaryo dikkat çekiyor

“Haysiyet” dizisinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Dizinin hikayesi ve senaryosu ise Mustafa Becit imzası taşıyor.

Modern bir “Yaprak Dökümü” hikayesi

Dizinin merkezinde, aile bağları ve ilişkiler üzerinden ilerleyen modern bir dram yer alıyor. Hikayede Mehmet ve Simay karakterlerinin aşkı ön planda olacak.

Bu yönüyle yapım, klasik aile dramlarını günümüz anlatımıyla yeniden yorumlayan bir “modern Yaprak Dökümü” olarak tanımlanıyor.

Kadın başrol için arayış sürüyor

Projede Doğukan Güngör’e eşlik edecek kadın başrol oyuncusu için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Yapım ekibinin, güçlü bir partner seçimiyle dizinin etkisini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Doğukan Güngör, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Yapılan testlerde çıkan sonuç sonrası oyuncu, Fatih karakterine hayat verdiği Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı.