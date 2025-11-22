Son Mühür / Beste Temel - Ünlü şarkıcı Hadise, paylaştığı ayna pozuyla sosyal medyayı bir kez daha adeta ateşe verdi. Siyah, parlak ve lateks dokulu elbisesiyle güçlü bir siluet çizen ünlü isim, keskin hatlı stilettoları ve elinde taşıdığı kırmızı çantasıyla iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Hem cesur hem de çok şık

Hadise’nin hem cesur hem de çok şık tarzı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Zarif altın küpeleri ve yüz hatlarını ortaya çıkaran doğal makyajıyla dikkat çeken Hadise, sofistike havasını kusursuz bir şekilde yansıtarak paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Güzelliğine ve enerjisine övgüler yağdı

“Hello” notuyla yayınladığı fotoğrafın altına çok sayıda yorum gelirken, hayranları şarkıcının hem stiline hem de enerjisine övgüler yağdırdı. Son dönemde sahne pozları ve birbirinden şık elbiseleriyle gündemden düşmeyen Hadise, giyim kuşamıyla da oldukça dikkatleri çekiyor.