Son Mühür / Beste Temel - TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, dün akşamki nefes kesen bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Reytinglerde üç ayrı ölçümde zirveyi kaparak sezondaki iddiasını sürdüren yapım yine büyük beğeni topladı. Yayınlanan ilk bölümden bu yana temposunu hiç düşürmeyen dizi hem anlatımı hem de oyuncularının performansıyla geniş izleyici kitlesini kendine çekti ve sosyal medyada da gündemin üst sıralarına yerleşti.

Günün tartışmasız lideri!

Yeni sezonun en çok merak edilen projeleri arasında gösterilen dizi, Total’de 14.77, AB’de 13.68 ve ABC1’de 15.11 puanla günün en yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Böylece yalnızca kendi kuşağının değil, tüm günün tartışmasız lideri olarak kayıtlara geçti.

‘Tüm kategorilerde zirvedeyiz’

Yapım ekibi, gelen sonuçların ardından heyecanlarını gizlemeyerek izleyiciye coşkulu bir mesaj gönderdi ve “Yakalım mı bu dünyayı! Tüm kategorilerde zirvedeyiz. Heyecanımıza ortak olan seyircimize çok teşekkür ederiz” sözleriyle destek veren herkese teşekkür etti.