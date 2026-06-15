Son Mühür- Televizyon dünyası bugün gelen üzücü bir haberle sarsıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son dönemde özellikle Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Ece İrtem, hayatını kaybetti.

Henüz 35 yaşında olan İrtem'in, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti'nde iz bırakmıştı

Ece İrtem, son olarak ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile seyirciyle buluşmuştu. Gold Film imzalı ve Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği diziye, Ocak 2025'te dahil olan İrtem, kısa sürede hikaye içerisinde önlemli bir noktaya yerleşmişti.

Dizideki başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran İrtem, projenin güçlü kadrosuna uyumuyla da dikkat çekiyordu.

Hikayedeki rolü neydi?

Ece İrtem, dizide Kıvılcım karakterinin yakın arkadaşı "Işıl" rolünü canlandırıyordu. Senaryo gereği Işıl karakterinin, Abdullah’ın yeni açtığı otele iş başvurusunda bulunması, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikayenin seyrini değiştiren önemli gelişmelerden biri olmuştu.

İrtem'in vefatına ilişkin açıklama yapan avukatı Uğur Gökkoyun, "Müvekkilim Ece İrtem bugün saat 12:00 sıralarında vefat etmiştir. Olay kendi evinde annesi ile birlikte olduğu sırada gerçekleşmiştir.

İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır.

Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.