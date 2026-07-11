İzmir’in en önemli tarihi yerlerinden biri olan Efes Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devreye aldığı yeni projelerle turizmde adından bahsettirmeye devam ediyor.

Son dönemde hayata geçirilen "Gece Müzeciliği" uygulaması, antik kente olan ilgiyi arttırırken, ziyaretçi sayılarında da rekorlar kırılmasını sağladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede tarihi mirasın korunması ve turizme kazandırılması için yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Gece müzeciliği İzmir turizmini canlandırdı

Özellikle yaz aylarında sıcak hava sebebiyle gündüz saatlerinde antik kentleri gezmekte zorlanan turistler için büyük bir rahatlık sağlayan Gece Müzeciliği, Efes'e olan ilgiyi farklı bir boyuta taşıdı.

Özel bir aydınlatma sistemiyle akşamları da kapılarını açan antik kent, hem yerli hem yabancı turistlerin göz bebeği haline geldi.

Uygulamanın bölgeye kazandırdığı hareketliliğe dikkat çeken Bilal Saygılı, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 2024 yılında hayata geçirilen Efes Antik Kenti'deki Gece Müzeciliği uygulaması, her yıl ortalama 300 bin ziyaretçiyi ağırlayarak yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Özel aydınlatma sistemi sayesinde Efes, yaz aylarında akşam saatlerinde de gezilebilir hale gelirken, ziyaretçi sayısının artmasına, İzmir turizminin güçlenmesine ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunuyor." dedi.

Efes Antik Kenti'nden tarihi ziyaretçi rekoru

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan ve Helenistik ile Roma dönemlerinin en görkemli merkezlerinden biri olan Efes, geçtiğimiz yıl ziyaretçi sayısında rekoru gördü.

Yılda ortalama 2 milyon kişiyi ağırlayan antik kent, 2025 yılında adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bakanlık verilerine göre Efes, 2 milyon 550 bin 458 kişiyi ağırlayarak Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen tarihi mekan unvanını elde etti.

"Efes'i korumaya, geliştirmeye ve ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyoruz"

Elde edilen bu başarının planlı bir vizyonun yansıması olduğunu söyleyen Saygılı, antik kentin korunması ve tanıtılması için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Hükümetin kültürel projelere verdiği desteğe vurgu yapan Saygılı,

"Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimizin kültürel mirasımıza sahip çıkan, koruyan ve geleceğe taşıyan vizyonunun önemli bir sonucudur.

Medeniyetimizin en kıymetli miraslarından biri olan Efes'i korumaya, geliştirmeye ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.