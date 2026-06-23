Güzelbahçe Belediyesi, ilçede süren çalışmaları yerinde görmek için saha ziyaretinde bulundu. Yetkililer belediye ekipleriyle buluşurken, yürütülen hizmetler hakkında bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

Çalışmalar denetlendi!

Güzelbahçe Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, ilçenin farklı noktalarında devam eden çalışmaların yerinde incelendiği ifade edildi. Ziyaret kapsamında belediye ekipleriyle buluşularak gerçekleştirilen hizmetler hakkında değerlendirmeler üzerinde duruldu.

“İhtiyaçlarını yerinde görüyoruz”

Belediye tarafından yapılmış olan sosyal medya paylaşımında, hizmetlerin sahada incelendiği ve vatandaşların isteklerinin yerinde belirlendiği belirtildi. Yapılan paylaşımda, daha düzenli, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Güzelbahçe için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Hizmetler sürüyor!

Güzelbahçe Belediyesi, farklı mahallelerde gerçekleştirilen bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının süreceğini ifade ederek, sahada olmayı sürdüreceklerini belirtti.