Son Mühür- Güzelbahçe ve Yelki’de oturanların özellikle yaz aylarında canını sıkan şu meşhur "su akmıyor, gelse de damla damla geliyor" derdi sonunda bitiyor. İZSU Genel Müdürlüğü, Güzelbahçe ve Yelki’de yaz aylarında yaşanan su basıncı ve debi sorunlarını çözmek için 3 kilometrelik iletim hattı inşa ediyor.

Yaz kapıya dayanmışken mahalleliyi güldürecek bu proje için yaklaşık 15 milyon liralık bir bütçe ayrıldı. Bu yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde bölgeye kesintisiz ve daha güçlü içme suyu sağlanacak.

2 ayda tamamlanması planlanan bu projede tam 3 kilometre uzunluğunda ve oldukça dayanıklı olan, 400 milimetre çapında borular döşeniyor.

İstiklal Caddesi’nden Yelki’ye can suyu

Yeni hat, İstiklal Caddesi’nden başlayıp Yelki’ye kadar uzanacak. Projenin detaylarını paylaşan İZSU Genel Müdürlüğü Narlıdere Teknik Amiri Onur Olcay ise süreci şu sözlerle özetledi:

“Güzelbahçe İstikbal Caddesi’nden başlayan bu çalışmamız ile Güzelbahçe’de yaz aylarında oluşan basınç problemlerinden kaynaklı su yetersizliğini gidermiş olacağız. Yaklaşık üç kilometrelik hatta 400 mm çapında bir boru hattı döşeyeceğiz. 2026 yazına girmeden buradaki çalışmamızı sonlandıracağız”