Son Mühür / Osman Günden - Her yıl 4 ve 10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında İzmir, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED) tarafından organize edilen etkinlikte, afet bölgelerindeki operasyonel güvenlik süreçleri ve iş sağlığı güvenliği (İSG) disiplininin hayat kurtaran önemi uzman isimlerce masaya yatırıldı.

İzmir Kent Konseyi Homeros Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, afet yönetimi ile İSG’nin kesiştiği noktaları belirlemek ve sahadaki risk analizlerini doğru yaparak güvenlik kültürünü tabana yayma konusu hedeflendi. Etkinliğin açılışında afetlerin yıkıcı sonuçlarını hafifletmenin temel yolunun risk henüz çıkmadan öngörmek ve güvenliği tamamen bir yaşam biçimi haline getirmek olduğu vurgulandı.

“Daha dayanıklı bir toplum için”

Panelin moderatörlüğünü üstlenen İZ-AFED Yönetim Kurulu Başkanı, Afet Bilinci Eğitmeni ve İş Güvenliği Uzmanı Servet Ertaş, saha çalışmalarında bilgi, ekipman ve davranış bütünlüğünün müdahale başarısını doğrudan etkilediğini belirtti. “Güvenli toplum ancak bilinçli toplumla mümkündür” mesajı veren Başkan Ertaş, “İZ-AFED olarak düzenlediğimiz bu etkinlikte; işyeri hekimliğinden iş güvenliği uzmanlığına, iş makinesi operatörlüğünden afet sahasında risk yönetimine kadar pek çok kritik başlık, multidisipliner bir bakış açısıyla değerlendirildi. Afetlerde güvenlik, tesadüfe bırakılamayacak kadar önemlidir. Doğru bilgi, doğru ekipman ve doğru davranış zinciri; hem çalışanların hem müdahale ekiplerinin hem de toplumun güvenliğini belirler. Bugün paylaşılan her deneyim, daha dayanıklı bir toplum için atılmış değerli bir adımdı” dedi.

Uzmanlar tek tek söz aldı

Aynı zamanda Handan Aşan’ın da moderatör olarak konuşmalara eşlik ettiği etkinlikte, farklı disiplinlerden gelen uzmanlar kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Dr. Hüseyin Çetinel afet dönemlerinde sağlık hizmetlerinin ve işyeri hekimliğinin önemine değinirken, İnşaat Mühendisi ve İSG Uzmanı M. Burak Paksoy afet müdahalelerindeki risk protokollerini katılımcılarla paylaştı.

TİMOSEN–TİMODER Genel Başkanı Ahmet Sert iş makinesi operatörlerinin sahadaki güvenlik standartlarını, Simirna İSG Eğitim Kurumları Genel Müdürü Gürkan Muganlı eğitim süreçlerinin sahadaki yansımalarını, İSG-SEN Temsilcisi Kenan Unus sendikalaşma ve uzman rollerini, öğretim Görevlisi Ümit Sağlam ise acil durum hazırlık süreçlerini anlattı.