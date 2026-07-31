TFF 2'nci Lig'e katılmama kararı sonrası küme düşürülen İzmir temsilcisi Altınordu FK, bu sezonu boş geçip 2027-2028 sezonunda 3'üncü Lig'de mücadele edecek. Şok kararın ardından sessizliğini bozan Başkan Seyit Mehmet Özkan ve dernek yönetiminin yeni dönemde yatırımcı arayışına gireceği, yatırımcı bulunamazsa Özkan'ın takımı kendi kurup sahaya çıkaracağı belirtildi.

Kulüp Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu sürecin detaylarını şöyle aktardı:

"Mehmet Bey, önümüzdeki dönemde yatırımcı bulabilirsek şirket devrinin gerçekleşeceğini belirtti. Bu konuda biz de camia olarak arayışımızı sürdüreceğiz. Yatırımcı bulamazsak, Mehmet Bey, 3'üncü Lig'de bir takım oluşturup sahaya çıkartacak. Altınordu Spor Kulübü olarak her türlü desteği sağlayacağız. Elimizden geleni yaparız. Ne imkanımız varsa sunacağız."

Federasyon cezaları yolda

Lige katılmayan Altınordu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'ndan para cezası alması beklenirken, olası bir puan silme cezasının uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.