Son Mühür/ Osman Günden- Son dönemde Menderes’te tarım arazilerinin üzerine inşa edilen yapılar, yeni depo projeleri ve kaçak yapı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle sosyal medya ve bazı haber sayfalarında, ilçedeki tarım arazilerinin durumuna ilişkin iddialar giderek artmaya başlamıştı.

Söz konusu iddiaların artmasının ardından Menderes Belediyesi sessizliğini bozarak resmi bir açıklama yaptı.

Belediye yönetimi, özellikle sosyal medyada yayılan bilgilerin gerçeği yansıtmadığının altını çizerek,

“Son günlerde sosyal medya ve bazı haber mecralarında çıkan kamuoyunu son derece yanıltıcı iddialara cevap verme ve şeffaf bir şekilde halkımızı bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Belli odaklarca farklı bir şekilde vatandaşlarımıza yansıtılan konu tamamen algı oluşturmak amaçlı olarak kullanılmaya çalışılmaktadır.

Bu gibi girişimlere karşı duruşumuz net olup Menderes Belediyesi olarak faaliyetlerimiz şeffaf bir zeminde yürümektedir.

Konu ile ilgili her türlü evrak ilgili kurumlarca şeffaf ve olağan bir şekilde paylaşılmaktadır. Yaratılan algıda olduğu gibi endişe verici bir durum söz konusu değildir.

Menderes Belediyesi olarak kamuoyunu yanıltan ilgili kişi ve sayfalar hakkında gerekli suç duyurusunun yapıldığını ve hukuki sürecin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla…”