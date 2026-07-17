Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Genel Merkez Yönetim Kurulu ( MYK) kararıyla CHP İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Utku Gümrükçü, yeni il yönetimiyle birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gümrükçü, ilçe yönetimleri hakkında konuştu. Gümrükçü, Özgür Özel cephesinde yer alan bazı ilçe başkanlarına yönelik mesajları, kulisleri hareketlendirdi.

Gümrükçü’nün İlçe başkanlarına yönelik uyarı ya da davet niteliğinde yaptığı açıklama şu şekilde;

"Önümüzdeki günlerde o işlere bakacağız. Biraz hayırlı olsun talebi yüksek. Sivil toplum örgütlerinden geliyorsunuz zaten, bir aydır ben misafir kabul ediyorum. Yönetim atanınca hızlanacaktır ama şunu bekliyoruz mevcut ilçe örgütlerinden: partinin adabı gereği, bir yönetim göreve geldiğinde, bir üst yönetim göreve geldiğinde, ilçe örgütleri “ona hayırlı olsun” derler, yönetimlerini çiçeklerini alır gelirler, başarı dileklerini iletirler. Beklentimiz o yönde.”

Bunun ardından bazı CHP'li ilçe başkanları Gümrükçü’nün kullandığı o ifadeleri değerlendirdi.

Kalmaz: Sürecin nasıl geliştiği hepimizin malumu

CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, örgüt kültürüne yakışan şekilde adım atılacağının altını çizerek, “Yapılan açıklamaları dikkatle takip ettim. Yaşanan sürecin nasıl geliştiği hepimizin malumu. Buna rağmen ben her zaman kurumsal nezaketin ve karşılıklı saygının önemli olduğuna inanıyorum. Bu konuyu ilçe yönetimimdeki yol arkadaşlarımla birlikte değerlendireceğim. Her zaman olduğu gibi ortak akılla hareket ederek, örgüt kültürüne yakışan, yapıcı ve doğru olan adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

Gürboğa: Bizim için il başkanı ve yönetim Çağatay Güç’tür

Gümrükçü’nün ilçe başkanlarına yönelik kullandığı ifadeleri değerlendiren CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ise, “Biz seçilmiş il başkanımızın yönetiminin arkasındayız. Bizim için il başkanı da yönetim de Çağatay güç yönetimidir. Biz gidersek onların yanına gideriz, onlarla birlikte sahada çalışmalarımıza devam ederiz” dedi. İlçe başkanlarının görevden alınma beklentisine dair ise Gürboğa, “Bizim için bir problem yok biz zaten sahada sokakta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde iktidara yürürüz. Bizim için bir makama koltuğa binaya ihtiyaç yok” şeklinde konuştu.

Akar: Gümrükçü’ye ziyarete gitmeyeceğiz

Dün 6 ilçe başkanı ile bir araya gelen ve Özgür Özel tarafında olduğunu belli eden CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Gümrükçü’nün kullandığı ifadeler için “Normal koşullarda yaşanması gerekenler, başkanın dediği doğru. Ama bu süreci doğru bulmadığımız için ilçe başkanı olarak hayırlı olsun ziyareti yapmayacağız. Dün akşam konuştuğumuz arkadaşlarımız da bu konuda hemen hemen aynı fikirdeler. Söyledikleri parti adabı gereği doğru, ama bu süreçten dolayı biz bunu doğru bulmuyoruz. Bu yüzden hayırlı olsuna gitmeyeceğiz” dedi.

Güçlü: Gümrükçü’nün ifadeleri davet değil uyarı niteliğinde

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ise, “Bence bir uyarı niteliğinde. Davet değil kesinlikle. Davet olsa icap edilir miydi onu da bilmiyorum. Atanmış il başkanı, bizim genel başkanımız var Özgür Bey. Özgür beyin yönetimi ile devam edeceğiz. Gümrükçü, o konumda gelmeseydi, 20 yıllık arkadaşım ama şu durumda kesinlikle ziyaret etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Demir: Bir kişi için siyaset yapmam

Genel merkezde bayrağımız kimdeyse onun yanında olurum diyen CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, “Utku başkan davet etmiştir, uyarı yapmamıştır. 48 yıldır CHP’deyim, partiye verdiğim emeği aileme bile vermedim. İlçe yönetimi, örgütüm ve belediye başkanının vereceği kararlar ne ise biz o kararları veririz. Hiçbir zaman bir kişi için siyaset yapmam. Genel merkezde de bayrağımız kimdeyse onun yanında olurum. Genel merkezin atadığı kardeşimiz kimse o önemli. Partide görev yapmış arkadaşlarımızın hepsinin önemi değeri farklı” dedi.

Diğer bazı ilçe başkanlarına ulaşılamadı