Son Mühür / Merve Turan - İzmir'in Gaziemir ilçesi, bugün yol kenarında bulunan bir erkek cesediyle sarsıldı. Ana yolun hemen yanındaki ağaçlık alanda hareketsiz halde duran bir kişiyi fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine ekipler sevk edildi!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acı haber tam da orada alındı. Yapılan ilk incelemede, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Henüz kimlik tespiti yapılmamakla birlikte cansız bedenin 45-50 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı!

Hayatını kaybeden kişinin H.Y. isimli vatandaş olduğu iddia edilse de resmi kaynaklardan henüz bilgi alınamadı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.