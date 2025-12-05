Soruşturma, X platformunda yayınlanan İlave TV ve Kendine Muhabir hesaplarındaki videolarla ilgili şikayet üzerine başladı. Kürklü'nün röportajdaki sözleri, savcılık tarafından incelendi ve operasyon hızla genişledi. Gözaltı işlemleri, 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirildi ve Kürklü ile Köksoy adliyeye sevk edildi.

Halil Kürklü Kimdir

Halil Kürklü, sokak röportajlarında yer alan bir birey olarak tanınıyor. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan videolarda, çeşitli konularda görüşlerini dile getiriyor. Kendine Muhabir ve İlave TV gibi platformlarda röportajlara katılan Kürklü, bu olaydan önce geniş bir kitle tarafından bilinmiyordu.

Kürklü'nün mesleği veya kökeni hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Röportajlarda genellikle günlük hayat ve güncel olaylar üzerine konuşuyor. Bu son olay, onun adını ulusal basına taşıdı ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Kürklü, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Gözaltı sonrası ailesi ve yakın çevresiyle sınırlı temas kurabildi. Olayın boyutu, röportajın viral hale gelmesiyle büyüdü.

Halil Kürklü Neden Tutuklandı

Halil Kürklü'nün gözaltı nedeni, röportajda Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren ifadeler kullanması olarak belirlendi. Savcılık, TCK 299. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret ve TCK 216. maddesi uyarınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarını yöneltti.

Röportaj, Kendine Muhabir hesabında yayınlandı ve kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Şikayet üzerine inceleme başlatıldı. Kürklü, ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi ancak deliller toplandı.

Operasyon, röportajı organize edenleri de kapsıyor. Hasan Köksoy, geçmişte Cihan Medya'da çalıştığı için dikkat çekti. Arif Kocabıyık ise il dışında yakalanmayı bekliyor. Soruşturma, sosyal medyanın rolünü de mercek altına aldı.

Halil Kürklü Sabıka Kaydı Detayları

Halil Kürklü'nün sabıka kaydında uyuşturucu madde kullanma ve çeşitli asayiş olaylarından kayıtlar bulunuyor. Bu detaylar, soruşturma sırasında ortaya çıktı ve gözaltı kararını etkiledi.

Sabıka kaydı, geçmiş yıllara dayanıyor. Uyuşturucuyla ilgili suçlamalar, daha önce mahkeme süreçlerini tetiklemişti. Asayiş olayları ise küçük çaplı ihlalleri kapsıyor.

Kürklü'nün avukatı, sabıka kaydının güncelliğini sorguladı. Savcılık, bu kayıtları delil olarak değerlendirdi. Adliyeye sevk sonrası mahkeme, tutuklama veya adli kontrol kararı verecek.

Olay, sosyal medya röportajlarının yasal sınırlarını tartışmaya açtı. Kürklü'nün durumu, benzer içeriklerin incelenmesini hızlandırdı. Soruşturma, diğer şüphelilerin yakalanmasıyla devam ediyor. Kamuoyu, mahkeme kararını bekliyor.