Son Mühür- Mecliste kabul edilen Emlak Vergisi Yasası düzenlemesi ile 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını geçmeyecek. Belediyeler yapmış oldukları fahiş emlak vergisi zamlarını yeniden revize etmek zorunda kalacak. 1 Ocak 2026’da zamlı vergileri tahsil edecek olan belediyelerde hummalı bir çalışma başladı. Söz konusu düzenleme kamuoyunda yankılanırken ilk yorumlar da geldi...

Güleroğlu, “Belediyeler bu karar uymak zorunda”

İzmir’in bir çok ilçesinde özellikle Karabağlar, Kemalpaşa ve Çiğli’de yapılan yüksek emlak vergisi artışları muhtarların ve vatandaşların tepkisi ile karşılaşırken, mecliste görüşen Emlak Vergisi Yasasında yapılan değişiklikle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilmiş oldu. Yapılan yeni düzenleme hakkında Son Mühür’e konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Belediyeler bu karar uymak zorunda. Yapmış oldukları değerlendirmelerin iptali olacak. Vatandaşa bir yük olacaktı. Alım satımlarda zorluk yaşayacaklardır" dedi.

2026, 2027, 2028 ve 2029 bina ve arazi vergileri, 2025’in vergi değerinin iki katını geçemeyecek

Emlak Vergisi Yasası’nın Geçici 23’üncü maddesindeki değişiklik dün Genel Kurul’da vergi yasalarıyla ilgili torba düzenlemeye eklendi. Buna göre, 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını geçmeyecek. Takip eden 2027, 2028 ve 2029 yıllarında, bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari birim değerleri de bu kıstas üzerinden hesaplanacak.

AK Partili Hakan Yıldız, “Fahiş artışların ardından harekete geçildi. Milletvekilimiz Çankırı’nın çok büyük emeği var”

Emlak Vergisi’nde yaşanan gelişmeleri yorumlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, “Özellikle İzmir’de yaşanan fahiş emlak artışlarının ardından harekete geçilerek hazırlanan bir yasa. Özellikle AK Parti İzmir Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı’nın bu konuda çok büyük emeği var. Bir oran gelecek, o oranla birlikte uygulamaya geçilecek. Emlak ve arazi değerlerine neredeyse yüzde binlik bir artış yapılıyor; bu kabul edilebilir bir şey değil” dedi. Söz konusu yeniliğin belediyeler üzerindeki etkileri hakkında da açıklamalarda bulunan AK Partili Yıldız, “Belediyeler bütçelerinin neredeyse yüzde 96’sını İller Bankası’ndan alıyor. Diğer yandan baktığımızda vatandaşın üzerine acımasız bir yüklenme var. Belediyeler tasarruf etmeyi, kaynak kullanmayı öğrensinler. İzmir’i örnek alalım; birkaçı hariç birçok belediye başkanı belediyeleri kendi partili arkadaşlarından aldılar. Hiç mi bütçelerine bakmadılar? Belediye başkanı olan insan bütçeyi de bilecek, hesabı da bilecek, tedbir ve önlemlerini alacak” diye konuştu.

Başkan Günay, “Ona göre hesabımızı yapacağız”

Emlak vergilerinde yapılan yeni düzenleme hakkında değerlendirmede bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Artık önümüze bakacağız. Böyleyse böyle. Artık belediyeler olarak biz de ona göre hesabımızı yapacağız” ifadelerini kullandı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, yeni düzenleme ile ilgili belediye bürokratları ile ilgili bir ön çalışma yaptıklarını belirterek, “Henüz bir sonuca ulaşamadık. Net bir sonuç elde ettiğimizde bir açıklama yapacağız” diye konuştu.

Bornova'da kararlar yeniden değerlendirilecek

Yeni yasal düzenleme sonrası Bornova Belediyesi de emlak vergisi konusunda çalışma başlattı. Belediyeye bağlı bürokratlar ve ilgili birimlerin, daha önce yapılan bina ve arazi vergi değerlerine yönelik incelemeleri sürdürdüğü öğrenildi. Torba yasa kapsamında belediyelerin Ekim ayı meclis toplantılarında aldığı rayiç bedel kararları yeniden değerlendirilecek. Bornova özelinde yapılacak yeni düzenlemenin, Ocak ayı meclis toplantısında yeniden belediye meclisinin onayına sunulması bekleniyor.