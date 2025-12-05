Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yakın zamanda belde statüsüne yükseltilen beş farklı yerleşim yerinde mahalli idareler seçimlerinin yapılacağı tarihi resmi bir açıklama ile duyurdu. Kurulun bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda, bu yeni beldelerin sandık başına gideceği tarih kesinleşmiş oldu.

Seçim takvimi 7 haziran 2026

YSK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, belde statüsünü yeni kazanan toplam beş yerleşim biriminde mahalli idareler seçimleri 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu seçimler, söz konusu yerleşim yerlerinin yeni statüleriyle ilk kez kendi yönetimlerini belirlemesi açısından önem taşıyor.

Seçim yapılacak beldeler

Mahalli İdareler seçiminin yapılacağı ve YSK tarafından onaylanan beldeler şu şekilde sıralandı:

Tokat İli (Reşadiye İlçesi): Yolüstü Beldesi

Tokat İli (Reşadiye İlçesi): Çevrecik Beldesi

Tokat İli (Almus İlçesi): Bağtaşı Beldesi

Gümüşhane İli (Merkez İlçesi): Tekke Beldesi

Nevşehir İli (Ürgüp İlçesi): Mustafapaşa Beldesi

Toplamda üçü Tokat'a, biri Gümüşhane'ye ve biri Nevşehir'e bağlı olan bu beş yeni beldede, vatandaşlar 7 Haziran 2026'da sandığa giderek kendi belediye başkanlarını ve meclis üyelerini seçme hakkını kullanacaklar.